Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Hotel

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Samstagmorgen, 18.05.2019, in der Zeit von 1 und 6 Uhr, brachen unbekannte Einbrecher in ein Hotel an der Hohenlimburger Straße ein. Die Täter hebelten an unterschiedlichen Fenstern und Türen, bis sie endlich zum Erfolg kamen und ins Gebäude eindringen konnten. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten und Behältnisse stahlen sie letztendlich ein Kellner Portemonnaie mit Inhalt. Auch bei diesem Einbruch sucht die Altenaer Polizei Zeugen des Vorfalls.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell