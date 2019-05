Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Kierspe (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag versuchten unbekannte Einbrecher die Balkontür einer Wohnung in der Königsberger Straße aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl und die Einbrecher mussten unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Es entstand Sachschaden.

Aus einem Schuppen an der Erfurter Straße wurden in den vergangenen Tagen diverse Elektrowerkzeuge und Kettensägen entwendet. Der Inhaber bemerkte den Verlust am Samstagmorgen gegen 10 Uhr und erstattete Anzeige.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

