Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita und Ladenlokal

Iserlohn (ots)

Die Kindertagesstätte am Rauhkampweg hatte in der Nacht zum Samstag ungebetene Gäste. Die stiegen durch ein Dachfenster in einen Lagerraum ein und durchsuchten den gesamten Kindergarten. Sie machten schwere Beute: einen Computer-Monitor, eine Tastatur, eine Kamera, einen WLAN-Repeater, eine Mikrowelle, eine Küchenmaschine und zwei Kaffeemaschinen.

In Bilveringsen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in ein Ladenlokal eingebrochen. Sie versuchten zunächst vergeblich, eine Metalltür aufzubrechen. Der Einbruch gelang schließlich durch ein Fenster. Es wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der oder die Täter durchsuchten auch zwei vor dem Gebäude parkende Pkw. Auch dort wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

