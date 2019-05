Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb klaut Kameras

Schalksmühle (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag kletterte ein bislang unbekannter Dieb von einer dortigen Sitzbank auf das Dach einer Tankstelle an der Volmestraße. Vom Dach entwendete der Unbekannte zwei dort angebrachte Kameras und nahm diese mit. Des Weiteren wurde die Rückenlehne der Bank beim Auf- und Absteigen auf das Tankstellendach zerstört. Hinwiese zu dem Unbekannten an die Polizei in Halver erbeten unter Telefon 02353/9199-0.

