POL-DN: 24-Jähriger stürzt mit Motorrad - schwer verletzt

Auf der K 42 kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Alleinunfall eines Motorradfahrers. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 01:30 Uhr befuhr der 24 Jahre alte Dürener die K 42 aus Merken in Richtung L12n. Ein 18-jähriger befreundeter Kradfahrer fuhr direkt hinter ihm, als der Dürener in einer Linkskurve plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Samt Motorrad rutschte er in ein angrenzendes Feld und wurde dabei schwer verletzt. Warum der 24-Jährige stürzte, ist noch nicht geklärt. Der nachfahrende Zeuge hält es für möglich, dass der Dürener sich verbremste. Bis zur Ankunft der Rettungskräfte versorgte der 18-Jährige seinen verletzten Freund. Dieser wurde dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad liegt bei etwa 4000 Euro.

