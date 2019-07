Polizei Düren

POL-DN: Trockenheit verursacht Brände

Düren/Nörvenich (ots)

In Birgel brannten gestern zwei Hektar Feld ab. In Nörvenich fing eine Hecke Feuer. Verletzt wurde niemand.

Als der Geschädigte des Brandes in Birgel gerade dabei war das Heu auf seinem Feld zu wenden, bemerkte er, dass das Feld hinter ihm offenbar angefangen hatte zu brennen. Er geht davon aus, dass sich das Heu selbst entzündet hat. Mehrere Löschzüge aus den umliegenden Kreisen bekämpften das Feuer, konnten aber nicht verhindern, dass zwei Hektar des Feldes abbrannten.

Um 03:45 Uhr am Montag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Heckenbrand an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Wallgraben" in Nörvenich. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Hausbewohnerin berichtete, dass sie durch den Brandgeruch geweckt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Zeitungsbote bereits die Feuerwehr alarmiert. Die abgebrannte Hecke war durch die warmen Temperaturen zum Teil sehr trocken. Laut der Feuerwehr könnte schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe gereicht haben, um den Brand auszulösen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

