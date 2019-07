Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Inden und Jülich

Inden-Altdof/Jülich (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche in Privatwohnungen gemeldet.

Zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, gelangten Unbekannte durch einen Keller ins Innere eines Doppelhauses in der Straße "Gronetal" in Inden-Altdorf. Dann hebelten sie eine Zwischentür auf, um gezielt das Büro des Hauses in der ersten Etage aufzusuchen. Dort entwendeten die Täter Schmuck und Elektrogeräte. Die anderen Räumlichkeiten wurden offenbar nicht durchsucht.

Ein versuchter Einbruch ereignete sich in der Großen Rurstraße in Jülich in einem Mehrfamilienhaus. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde ein Türschloss derartig beschädigt, dass der Bewohner die Wohnungstür bei seiner Rückkehr nicht mehr öffnen konnte. Die Wohnung steht derzeit leer.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

