POL-DN: Pkw-Diebstahl in Merken

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 10:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw. Der schwarze Audi A3 parkte am Fahrbahnrand der Peterstraße, an ihm waren zur Tatzeit die Kennzeichen DN-KK64 angebracht.

Hinweise auf der Verbleib des Fahrzeugs sowie auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

