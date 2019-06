Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigung

Unbekannte zerkratzen Lack eines VW Tiguan

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag (13. Juni 2019), 07:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen schwarzen VW Tiguan, der an der Straße Möhlendyk abgestellt war. Sie zerkratzten an allen Seiten den Lack des Wagens. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell