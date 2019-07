Polizei Düren

POL-DN: Tresor aus Post-Container gestohlen

Kreuzau (ots)

In Drove wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Container in der Drovestraße aufgebrochen, in dem die Post untergebracht ist. Die Täter entwendeten einen Tresor.

Als eine Mitarbeiterin am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr zur Arbeit kam, fiel ihr sofort auf, dass die Tür des Containers offen stand und der Tresor fehlte. Offenbar wurden auch Schränke geöffnet. Die hinzugerufene Polizei stellte Hebelspuren an der Eingangstür und Schleif- und Kratzspuren am Boden fest, die vermutlich vom Transport des Tresors herrühren. In dem Safe befanden sich Briefmarken und Bargeld. Der Container wurde am Vortag gegen 17:00 Uhr abgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

