Polizei Düren

POL-DN: Nachbar vertreibt Wohnmobil-Diebe mit Laserpointer

Inden / Niederzier (ots)

In Inden wurde ein Wohnmobil gestohlen. Auch in Niederzier machten sich Unbekannte an Wohnmobilen zu schaffen, scheiterten allerdings beim Versuch, diese zu entwenden.

Am hellichten Tag wurde gestern in der Mittelstraße in Inden-Lamersdorf ein Wohnmobil gestohlen. Gestern zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendeten die Täter das in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Fiat handelt, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-HS220 trug. An der Kofferraumtür befinden sich zudem zwei markante Dellen und es trägt flammenartige orangene Aufkleber.

In der Pfarrer-Müller-Straße in Niederzier sorgte ein Nachbar womöglich dafür, dass Diebe von ihrem Vorhaben ein Wohnmobil zu klauen, abließen. Am 01.07.2019 gegen 01:15 Uhr bemerkte er, dass sich zwei männliche Personen an dem Wohnmobil seines Nachbaren zu schaffen machten. Er vertrieb die Männer, indem er mit einem Laserpointer in ihre Richtung leuchtete und rief die Polizei. Die beiden verdächtigen Personen waren mit einem weißen Audi A5 angereist und wurden als schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Einer von beiden trug eine dunkle Kappe, der andere rauchte.

Ein weiterer versuchter Wohnmobil-Diebstahl fiel deshalb auf, weil der Originalschlüssel des Fahrzeugs, das in der Kölnstraße in Niederzier abgestellt war, nicht mehr ins Schloss passte. Offenbar hatte man versucht, dieses aufzubrechen und dann eine Tür aufgehebelt. Augenscheinlich fehlte aber nichts aus dem Inneren. Diese Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen

