POL-LB: Kornwestheim: Geparkten Audi beschädigt; Kirchheim am Neckar: Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkte Autos

Kornwestheim: Geparkten Audi beschädigt

Nach einer Unfallflucht zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr in der Pfarrer-Hahn-Straße sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/13130, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in Richtung Lange Straße und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 3.000 Euro machte er sich anschließend aus dem Staub.

Kirchheim am Neckar: Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkte Autos

Ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf der Talstraße in Richtung Hohenstein. Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Audi und einen VW Bus. Der 25-Jährige, der keinen Helm trug, verletzte sich leicht. Polizeibeamte stellten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten eine Blutentnahme. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf etwa 3.50 Euro.

