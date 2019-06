Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand in Ludwigsburg; Tageswohnungseinbruch in Ditzingen-Hirschlanden

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Evakuierung eines Mehrfamilienhauses

Zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Solitudestraße musste die Feuerwehr am Samstag gegen 12.45 Uhr ausrücken. Da zunächst weder Ursache noch Brandort lokalisiert werden konnten, musste das Elf-Parteien-Haus evakuiert werden. Hierzu waren fünf Streifenwagen der Polizei Ludwigsburg sowie acht Fahrzeuge und 37 Wehrleute der Feuerwehr im Einsatz. Als Brandursache konnte später ein brennender Mülleimer in einer Wohnung ermittelt werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und die Anwohner im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bewohner der betroffenen Wohnung musste mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Ditzingen-Hirschlanden: Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 17.45 Uhr, kam es in Ditzingen-Hirschlanden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Gartenbereich in das Gebäude. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten, leerten Schubladen aus und durchsuchten Schränke. In einem Kellerraum wurde ein Tresor mit Gewalt aus einem Schrank gerissen und mitgenommen. Des Weiteren wurden Schmuck, Kreditkarten und Bargeld in einem Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Ditzingen fahndete mit vier Streifenwagen im Nahbereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell