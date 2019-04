Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus in Züsch

Züsch (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag kam es in Züsch gegen 01:00 Uhr zu mehreren Fällen von Vandalismus. Vermutlich durch eine Gruppe von Personen wurden in der Hermeskeiler Straße mehrere Sachbeschädigungen und grober Unfug verübt. So wurden Lampen, Blumenkübel und auch mehrere Blumen der Fahrbahnbegrünung auf der Straße verteilt. Zudem wurden leere Bierflaschen zerbrochen und die Scherben auf die Straße geworfen. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-9151-0.

