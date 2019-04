Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Asbach: Erneute Verwüstung eines Vorgartens mit Diebstahl von Solarleuchten

Idar-Oberstein/Asbach (ots)

In der Nacht von Gründonnerstag, 18.04.2019 auf Karfreitag, 19.04.2019 wurde in Asbach, In der Treib, erneut der Vorgarten eines Anwesens verwüstet. Unbekannte Täter rissen eine Vielzahl an Blumen aus und knickten mehrere Sträucher ab. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter zwei Solarleuchten aus dem betroffenen Vorgarten.

Der o.g. Vorgarten wurde bereits in der Nacht zum 14.04.2019 von bisher unbekannten Tätern verwüstet. Auch hierbei wurden Blumen herausgerissen und ein Zierstein entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

