Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Steinwurf auf fahrendes Auto

Mehring (ots)

Am Donnerstag, den 19.04.2019 gegen 15.00 Uhr fuhr ein PKW Kia auf der B 53 aus Richtung Mehring in Fahrtrichtung Pölich. Kurz nach dem Ortsausgang Mehring in Höhe des Weinbergs-Schriftzug "Mehring" vernahm der Fahrer einen lauten Knall auf dem Dach seines Wagens. Kurze Zeit später konnte er am Dach seines Autos eine deutliche Eindellung erkennen. Nach ersten Feststellungen wurde vermutlich ein Stein auf das Dach des PKW geworfen. Kurz vor dem Vorfall hatte der Autofahrer noch eine Gruppe von mehreren Personen unterhalb des "Schriftzuges" wahrgenommen. Ob diese etwas mit dem Vorfall zu tun haben kann bislang nicht geklärt werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr.: 06502-91570

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06562-91570

Ansprechpartner: Herr Böß



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell