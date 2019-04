Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L151 bei Farschweiler

Trier (ots)

Am 18.04.2018, gegen 11:10 Uhr kam es auf der L151, circa 2km vor der Ortslage Farschweiler in Richtung A602, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger überholte auf einem geraden Teilstück der Strecke einen vor ihm fahrenden Traktor. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs musste der LKW während seines Überholvorganges nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem begegnenden Fahrzeug zu verhindern. Dabei drängte er den Traktor ebenfalls zu einer Ausweichbewegung nach rechts und beschädigte dabei auch dessen linken Außenspiegel. Im Anschluss daran setzte der LKW seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Lastkraftwagen oder sonstige Erkenntnisse zum Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Rufnummer 06503/ 9151-0

