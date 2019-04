Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Roter Kleinwagen gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Trier (ots)

Am Mittwoch, dem 17.04.2019, gg. 21.10 Uhr, kam es in der Schöndorfer Straße, Fahrtrichtung Wasserweg, in einer dortigen Rechtskurve, zu einem riskanten Überholmanöver durch einen roten Kleinwagen. Dank der guten Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nicht zu einem Zusammenstoß. Ein weißer PKW im Gegenverkehr wurde jedoch gefährdet und musste durch eine sog. Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß vermeiden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Tel.: 0651/9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell