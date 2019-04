Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 15.04.2019, kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz "Am Markt" in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte beim Ein-oder Ausparken, einen dort geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

