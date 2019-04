Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen auf der B 53 bei Pölich

Pölich (ots)

Am Samstag, dem 20.04.2019, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der B 53 unmittelbar hinter der Ortschaft Pölich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Radfahrer.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 56-jährige Rollerfahrer mit einer 55-jährigen Sozia, beide aus dem Kreis Coesfeld in NRW, die B 53 aus Richtung Pölich in Richtung Mehring befuhren. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Rollerfahrer aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 32-jährigen Radfahrer aus Luxemburg. Alle Beteiligten kamen zu Fall und wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser in Trier verbracht. Im Einsatz waren drei RTW, ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.

Die B 53 musste für eine Stunde voll gesperrt werden, da ein Gutachter beauftragt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Unfallgeschehens geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen dauern an. Bei Bekanntwerden neuer Erkenntnisse wird nachberichtet.

