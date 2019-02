Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots)

Am Abend des 27. Februars 2019 teilte die Service Zentrale der Deutschen Bahn mit, dass sich im Basement des Mannheimer Hauptbahnhofs ein herrenloser Koffer befindet. Die Bundespolizei in Mannheim begab sich umgehend zu dem betroffenen Restaurant. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr war eine Absperrung um den Gegenstand herum eingerichtet, teilweise mussten Betriebe den Verkauf einstellen. Weiterhin war in dieser Zeit der Zugang zu den Gleisen nur einseitig möglich, da auch der Zugang über die Lindenhofunterführung betroffen war. Der Zugverkehr war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Auch war der Zugang zu allen Gleisen möglich. Gegen 18:50 Uhr trafen die Entschärfer aus Stuttgart ein und röntgten den Koffer. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte dieser als unbedenklich eingestuft werden. Die Absperrungen wurden daraufhin aufgehoben.

Im Koffer befanden sich neben Kleidungsstücken auch Hygieneartikel, die Identität des Besitzers bleibt allerdings unbekannt.

