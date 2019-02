Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gestohlen und gefälscht

Karlsruhe (ots)

Auf der Fahrt von Appenweier nach Karlsruhe wurde am Dienstagnachmittag ein junger Mann kontrolliert. Dem Prüfdienst konnte er keinen Fahrschein vorlegen, wies sich aber mit einem französischen Führerschein aus. Bei der Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof erwarteten den Mann bereits Beamte der Bundespolizei. Um eine Anzeige wegen Beförderungserschleichens anfertigen zu können, sollten die Personalien des Mannes polizeilich festgestellt werden. Der französische Führerschein, den der Mann kurz zuvor noch dem Prüfdienst der Regionalbahn vorlegte, war jedoch plötzlich unauffindbar. Auf der Dienststelle der Bundespolizei wurde der Mann schließlich durchsucht. Neben weiteren Dokumenten konnte in der Unterhose des Mannes der vermisste französische Führerschein aufgefunden werden. Bei näherer Betrachtung durch die Beamten wurden Fälschungsmerkmale an dem Dokument festgestellt. Des Weiteren ergab eine Recherche bei den französischen Behörden, dass dieses in Frankreich gestohlen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete diese eine Sicherheitsleistung an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann konnte die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, die Beamten zum Abschied noch zu beleidigen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung, Erschleichens von Leistungen sowie Beleidigung.

