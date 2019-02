Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Sturz in die Gleise endet glimpflich

Mannheim (ots)

Am Freitagabend hatte ein 45-jähriger Deutscher gleich mehrere Schutzengel in seiner Nähe. Der Mann stürzte aus ungeklärter Ursache am Bahnhof Walldorf-Wiesloch in die Gleise. Mehrere Reisende registrierten die gefährliche Situation und eilten dem 45-Jährigen zu Hilfe. Nachdem sie den Mann aus dem Gleisbereich gerettet hatten, waren die Beamten der Landespolizei als Erste vor Ort. Diese übernahmen den Schutz des Mannes bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Auf der Dienststelle der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mannheim wurde zunächst ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann zeigte keinerlei Ausfallerscheinungen und konnte sich klar orientieren. Er konnte daher von der Dienststelle entlassen werden und seinen Weg nach Hause antreten.

