Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet - ein Unfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern wurden insgesamt acht Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt/W. aufgenommen. Insgesamt wurde hier Sachschaden von ca. 9000EUR verursacht. Bei einem Verkehrsunfall ist auch ein Personenschaden zu verzeichnen. Hier befuhr eine junge Frau aus Zeiskam die A65 von Ludwigshafen aus kommend in Fahrtrichtung Landau. An der Anschlussstelle Neustadt-Süd verließ sie diese. Die 20 Jährige wollte links in Richtung Lachen-Speyerdorf abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 27-jährigen Mann, der aus der Richtung kam. Die Frau missachtete die Vorfahrt des Herrn, wodurch dieser im Anschluss über Rückenschmerzen klagte. In das Krankenhaus wurde keiner der Unfallbeteiligten verbracht.

