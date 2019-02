Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Warnung vor aggressiven Bettlern und Taschendieben

Mannheim (ots)

Am gestrigen Tag gegen 14:00 Uhr erhielt die Bundespolizei in Mannheim Kenntnis über eine Frau, die im Bahnhof auf eine aggressive und aufdringliche Weise betteln würde. Der reisende Hinweisgeber fühlte sich belästigt und gab das Verhalten daraufhin zur Kenntnis. Die Beamten am Hauptbahnhof Mannheim konnten die Frau anhand der Beschreibung und ihres Verhaltens schnell ausfindig machen. Bei Erkennen der Streife rannte sie jedoch davon. Im Rahmen der Fahndung konnte die 35-jährige Rumänin in einem Café im Hauptbahnhof festgestellt werden. Die Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass die Frau als Trick- und Taschendiebin bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. In Absprache mit der Deutschen Bahn wurde ihr ein Hausverbot für die Bahnhöfe Mannheim und Heidelberg erteilt. Diebstähle im Zusammenhang mit der Bettlerin sind bei der Bundespolizei an diesem Tag nicht angezeigt worden.

Die Bundespolizei macht in diesem Zusammenhang nochmals drauf aufmerksam, vor allem in engem Gedränge wie dem Einstieg in den Zug, besonders auf Taschen und Wertgegenstände zu achten. Ebenso sollten sie immer ein besonderes Augenmerk auf ihre Wertgegenstände haben, wenn ihnen fremde Personen sehr nahekommen. Gerade das Unterschreiten von persönlichen Distanzzonen ist in vielen Fällen der erste Schritt zum Taschendiebstahl.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell