Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Gartenhauses in Eime

Hildesheim (ots)

Elze: In Eime, Am Bahndamm, kam es am 09.04.2019, 00:59 Uhr, zu einem Brand eines Gartenhauses aus bisher unbekannter Ursache. Die Gegenstände, die sich in dem Gartenhaus befanden wurden völlig zerstört. Außerdem sind die angrenzende Garage,samt Auto vom Brand betroffen, wie auch die Zäune. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personenschaden entstand nicht. Eingesetzt waren die FFWen aus Eime, Banteln und Gronau. Zeuegn werden gebeten sich mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen unter der Tel.-Nr: 05068-9303-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell