POL-HI: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ++ eine Beteiligte seit 10 Jahren ohne Fahrerlaubnis ++

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Montag, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der kommunalen Entlastungsstraße in Bad Salzdetfurth zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Zunächst befuhr ein Kleintransporter der "Sprinterklasse" die kommunale Entlastungsstraße in Rtg. Detfurth. Kurz hinter der Einmündung zur Griesbergstraße/ Schachtstraße bemerkte der Fahrzeugführer wohl, dass er falsch gefahren war. Zumindest aber hielt er an und wendete mit seinem Fahrzeug. Es folgten nun in gleiche Richtung fahren insgesamt drei Fahrzeuge. Der erste Pkw Dacia Duster wurde von einer 55jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth geführt. Dahinter fuhr eine 71jährige Frau ebenfalls aus Bad Salzdetfurth mit ihrem Pkw Opel Cascada. Dahinter folgend fuhr ein 46jähriger Mann aus Lehrte mit seinem Fiat Kleintransporter. Die 55jährige Führerin des Dacia erkannte die Situation rechtzeitig und hielt ohne Probleme an. Die dahinter fahrende 71jährige konnte ihr Fahrzeug ebenfalls problemlos stoppen. Der 46jährige Lehrter erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Pkw Dacia aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 8.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben alle fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kurios wurde das Geschehen allerdings bei der Unfallaufnahme. Noch vor dem Eintreffen der Polizei war nämlich die Tochter der 55jährigen Führerin des Dacia Duster vor Ort erschienen. Und die 21jährige Tochter hatte ihre ganz eigene Version des Unfallgeschehens. Denn sie erklärte den Beamten, dass sie den Pkw zum Unfallzeitpunkt geführt habe. Das wiederum bekam der eigentliche Unfallverursacher mit und griff sofort in das Gespräch ein. Schließlich räumte die Mutter ein, dass sie gefahren sei. Sie habe nämlich seit rund 10 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Gegen die 55jährige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

