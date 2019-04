Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Eime

Hildesheim (ots)

(elz) Am 08.04.2019, gg. 19:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der B240, Gronauer Straße in Eime. Der Brand konnte durch die FFW gelöscht werden bevor das ganze Gebäude zerstört wurde. Die Ortsdurchfahrt B240 musste für die Löscharbeiten ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen geben können, die auch im Vorfeld der Tat aufgefallen sein könnten, sich unter 05068 / 93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell