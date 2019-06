Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-598: Unter Drogen am Steuer - Traktorfahrer muss zur Blutprobe

Wiehl (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Wiehl-Bielstein konnte ein 47-jähriger Traktorfahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Eine Streifenwagebesatzung stoppte ihn am Montag (24. Juni) nachts, um kurz vor 1 Uhr, auf der Straße "Zum Fliehburg". Der Fahrer gab an, keinen gültigen Führerschein zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an.

