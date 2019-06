Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-597: Kühlraum und Vereinsheim im Visier von Dieben

Engelskirchen (ots)

In einen Kühlraum eines Schnellrestaurants in der Gummersbacher Straße in Engelskirchen-Wiehlmünden sind Kriminelle am Wochenende eingebrochen. Nachdem bereits etwa eine Woche zuvor dort eingebrochen worden war und die Täter eine Kasse aus dem Kühlraum gestohlen hatten, fanden die Täter dieses mal nichts. Im Tatzeitraum zwischen 20:30 Uhr am Samstag und 10:45 Uhr am Sonntag (23.Juni) hebelten sie die Brandschutztür zum Kühlraum auf und suchten im Kühlraum nach möglichem Diebesgut. Dabei wurden sie allerdings nicht fündig, so dass sie den Tatort ohne Beute verließen. In das Vereinsheim eines Angelsportvereins sind Unbekannte am Wochenende ebenfalls eingedrungen. Zwischen 17:30 Uhr am Samstag und 14:10 Uhr am Sonntag (23. Juni) hebelten sie die Tür zum Vereinsheim in der Straße "Hammerwiese" in Wiehlmünden auf und stahlen eine Geldkassette sowie mehrere Ferngläser.

Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

