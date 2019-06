POL-PDMY: Polizeilich gesuchte Person ohne Fahrerlaubnis nach Verfolgungsfahrt gestellt

Polizeidirektion Mayen

Am 17.06.2019 sollte gegen 01:50 Uhr in Münstermaifeld auf dem Petersplatz ein PKW, der mit zwei Personen besetzt war, kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer verweigerte zunächst die Kontrolle und versuchte, über die engen Gassen Münstermaifelds zu flüchten. Das Fahrzeug konnte schließlich durch den Streifenwagen in der Bornstraße gestellt werden. Der 41jährige Fahrer hatte keinerlei Ausweispapiere und auch keinen Führerschein dabei. Zudem gab er zunächst falsche Personalien an. Als die richtigen Personalien dann über die erkennungsdienstlichen Unterlagen ermittelt werden konnten, stellte sich heraus, dass der Fahrer zum einen keine gültige Fahrerlaubnis besaß und zum anderen per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde zur Justizvollzugsanstalt verbracht. Darüber hinaus erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 32jährige Beifahrer musste beim Auto warten, bis er abgeholt wurde, da auch er keinen Führerschein besaß.

