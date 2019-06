POL-PDMY: Presseberich der PI Remagen für das Wochenende 14.06.-17.06.2019

Polizeidirektion Mayen

Presseberich der PI Remagen für das Wochenende 14.06.-17.06.2019

Remagen (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden Bad Breisig. Am Freitag kam es gegen 12:00 Uhr in Bad Breisig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Das Kind war wohl im Bereich der Vogelsangstraße plötzlich auf die Straße gelaufen und dann mit einem PKW kollidiert. Da die Verletzungen wohl nur oberflächlich waren, musste kein Rettungsdienst hinzugezogen werden.

Verkehrsunfall mit herrenlosen Hunden. Bad Breisig. Am Samstagnachmittag kam es im Bereich des Arweg in Bad Breisig zu einem Verkehrsunfall durch eine Kollision eines PKW mit zwei herrenlosen Hunden. Die beiden Tiere konnten offensichtlich aus ihrem umfriedeten Grundstück auf die Straße laufen und prallten dort mit einem PKW zusammen. Durch den Unfall wurden beide Tiere verletzt. Ein Hund verendete noch an der Unfallstelle. Der zweite Hund, ein braun-schwarzer Pitbul, entfernte sich von der Unfallstelle und lief in Richtung Oberbreisig.

Einbruch in Getränkemarkt Sinzig. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in einen Getränkemarkt in Sinzig. Der oder die Täter verschafften sich mit Gewalt über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und entwendeten Wertgegenstände aus den Büroräumlichkeiten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel.: 02642/9382-0 an die Polizeiinspektion Remagen zu wenden.

Sachbeschädigungen an mehreren PKW Remagen. In Remagen kam es wohl in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Keltenstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Der noch unbekannte Täter zerkratzte wohl an mindestens drei geparkten Fahrzeugen den Fahrzeuglack.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel.: 02642/9382-0 an die Polizeiinspektion Remagen zu wenden.

Schlägerei im Schwimmbad Remagen. Am Samstagabend wurde im Freibad Remagen eine Pool Party veranstaltet. Im Zuge der Veranstaltung kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer kleineren Personengruppe. Eine Person wurde vom Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen. Als kurz darauf durch die verwiesene Person in Begleitung des Sicherheitsdienstes weitere Beteiligte der ersten Auseinandersetzung ermittelt werden sollten, kam es kurzzeitig zu einer großen Schlägerei mit einer unbestimmten Anzahl von Personen. Letztlich wurde hierdurch wohl nur eine Person verletzt.

Weitere Sachbeschädigungen an PKW Remagen. Am Sonntagmorgen zog eine Gruppe von Jugendlichen durch die Frankenstraße in Remagen. Auf ihrem Weg traten dann wohl einige Personen aus dieser Gruppe gegen Außenspiegel von geparkten PKW. Hierdurch entstanden an mindestens vier Fahrzeugen Sachschäden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel.: 02642/9382-0 an die Polizeiinspektion Remagen zu wenden.

