Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Adenau für das Wochenende 14.06.-16.06.2019

Adenau (ots)

Drees. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, den 14.06.2019 in der Straße In der Kant in der Ortslage Drees. Demnach beschädigte ein derzeit flüchtiges Kraftfahrzeug, vermutlich beim Abbiegen, eine Hecke eines Grundstückeigentümers. Aufgrund der Spurenlage dürfte davon auszugehen sein, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug, ggf. einen Lkw, gehandelt haben dürfte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Herschbroich. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag, den 14.06.2019 gegen 18:15 Uhr, im Rahmen einer Touristenfahrt auf der Nordschleife des Nürburgrings. Demnach verlor ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass durch bautechnische Veränderungen am verunfallten Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit die Betriebserlaubnis erloschen sein dürfte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung ärztlich versorgt.

Hohenleimbach. Am Samstag, den 15.06.2019 wurde in der Zeit zwischen ca. 09:30 Uhr bis ca. 14:30 Uhr, durch die Verkehrsdirektion Koblenz, auf der B 412, Höhe Ortslage Hohenleimbach, eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. Im vorgenannten Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass diese zulässige Höchstgeschwindigkeit durch rund 55 Verkehrsteilnehmer überschritten wurde. Diese müssen nun mit einem Bußgeld bzw. in einigen Fällen auch mit Punkten in Flensburg rechnen.

Meuspath. Unterschiedliche Kfz-Kennzeichen wurden durch einen britischen Staatsangehörigen am Samstag, den 15.06.2019 gegen 11:11 Uhr, an seinem Fahrzeug angebracht, damit ihm so die Zufahrt zur Nordschleife im Rahmen einer Touristenfahrt genehmigt wird. Ursächlich hierfür war der Umstand, dass der Verkehrsteilnehmer angab, dass er eines seiner Kfz-Kennzeichenschilder verloren habe, dennoch jedoch die Nordschleife befahren wollte. Dieser Umstand fiel auf, so dass weitere polizeiliche Ermittlungen aufgenommen wurden. Der britische Staatsangehörige musste noch vor Ort eine empfindliche Sicherheitsleistung für das ihn erwartende Strafverfahren bezahlen.

Wimbach. Geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1250 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 15.06.2019 auf der Nordschleife im Rahmen einer Touristenfahrt ereignete. Demnach kam ein derzeit flüchtiger Fahrzeugführer von der Strecke ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ist bekannt, wonach die Fahndung nach dem Fahrzeug und die weiteren Ermittlungen aufgenommen wurden.

Adenau. Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 15.06.2019 gegen 21:15 Uhr, im Kreuzungsbereich der B 257/L 10 in Adenau ereignete. Demnach missachtete ein 36-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines 39-jährigen Pkw-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Auch hier musste der ausländische Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung entrichten.

Zeugen, die insbesondere Angaben zur Verkehrsunfallflucht in Drees machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0

piadenau.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell