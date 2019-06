Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Straßenverkehrsgefährdung

Elkenroth (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 288 zwischen Elkenroth und Betzdorf zu einem gefährlichen Überholvorgang. Ein 67-Jähriger war von der Abfahrt Käuser Struth nach rechts auf die Landesstraße 288 in Richtung Betzdorf aufgefahren. Zuvor habe sich der 67-Jährige versichert, dass sich von links kein Verkehr näherte. Der 67-Jährige sei noch in der Beschleunigungsphase gewesen, als ihn plötzlich ein roter Seat trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche überholt habe. Da sich ein Fahrzeug im Gegenverkehr genähert habe, sei ein folgenschwerer Unfall nur durch starkes Bremsen und ausweichen zu vermeiden gewesen. Der Fahrer des roten Seat habe dann vor dem 67-Jährigen und hinter einem Lkw einscheren können. Die Polizei Betzdorf ermittelt gegen den 29-Jährigen Fahrer des Seat wegen Straßenverkehrsgefährdung. In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer des entgegenkommenden dunklen Pkw gesucht. Ebenfalls kommt der Fahrer des Lkw als Zeuge in Betracht. Die Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell