Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Harbach - Sachbeschädigung an Kruzifix

Harbach (ots)

In der Nacht zum vergangenen Montag beschädigten unbekannte Täter ein Holzkreuz auf dem Kirchplatz in Harbach. Das Kreuz ist im Eigentum der Ortsgemeinde und steht auf dem Platz gegenüber der katholischen Kirche, unmittelbar am Fußweg in Richtung Grillhütte. Der am Kreuz angebrachte Korpus (Jesusfigur) wurde abgeschlagen und vollständig zerstört. Hinweise nimmt der Polizeibezirksdienst in Niederfischbach unter 02734/60167 oder die Polizei in Betzdorf entgegen.

