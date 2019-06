Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzten Leichtkraftradfahrer

Windhagen (ots)

Am frühen Mittwochabend ereignete sich auf der Kreisstraße 27 in Höhe des Ortsausgangs Rederscheid (Windhagen) ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem 16 - jährigen Leichtkraftradfahrer und einem 41 - jährigen LKW Fahrer. Der Leichtkraftradfahrer verstieß in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Der Zweiradfahrer erlitt eine Beinverletzung und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

