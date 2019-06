Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in der Ludwigstraße

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 31.05.2019, gegen 19.45 Uhr, kam es in der Ludwigstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 68-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Nach einem Streitgespräch schlug der 32-jährige den 68-jährigen mit einem Faustschlag nieder und trat anschließend auf den hilflos am Boden liegenden 68-jährigen ein. Als die Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen, musste der erheblich alkoholisierte 32-jährige Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden, da dieser sich auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten verhielt und ein möglicher Angriff des Mannes auf die Beamten unmittelbar bevorstand. Da der 32-jährige anfing in Richtung der Polizeibeamten zu spucken, wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Der 32-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle verbracht. Dort nüchterte er in einer Gewahrsamszelle bis zum Morgen des Folgetages aus. Zuvor wurde dem stark alkoholisierten Mann noch eine Blutprobe entnommen. Neben der Strafanzeige erwarten ihn auch die Kosten des Einsatzes.

