Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Wohnhauses

Insheim (ots)

Am frühen Morgen des 01.06.2019, gegen 03:00 Uhr, kam es in Insheim in der Spitzengasse zu einem Wohnhausbrand. Die 63-jährige alleinige Bewohnerin konnte sich weitgehend unverletzt ins Freie retten und kam letztendlich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000,- EUR. Zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

