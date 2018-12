POL-PPWP: Toyota kollidiert mit Straßenlaterne, Fahrerin leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) - Eine 24-Jährige aus Kaiserslautern fuhr am Samstagmittag mit ihrem Pkw die Donnersbergstraße stadteinwärts. Während des Abbiegevorgangs an der Kreuzung Mannheimer Straße fiel eine im Fahrzeug befindliche Wasserflasche in den Fußraum. Beim Versuch, diese während der Fahrt aufzuheben, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw und prallte frontal gegen eine auf einer Insel befindliche Straßenlaterne. Am Pkw entstand Totalschaden. Die 24-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Westpfalzklinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell