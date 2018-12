POL-PPWP: Alter schützt vor Torheit nicht...

Weilerbach (ots) - Am späten Freitagabend befuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW den Busenhübel in Weilerbach. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung nahm er offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten PKW erst zu spät wahr und kollidierte heftig mit diesem. Hierbei verletzte sich der Senior selbst und musste medizinisch versorgt werden. Die Beamten stellten vor Ort beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,75 Promille fest. Nachdem er zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht wurde, musste ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 18000 EUR. Auf ihn kommt weiterhin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

