POL-PPWP: Autofahrer mit mehr als 1 Promille intus

Kaiserslautern (ots) - Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am späten Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten so hohe Promillewerte, dass sie nun mit einer Strafanzeige rechnen und vermutlich längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Zunächst erwischten die Beamten kurz nach 22 Uhr in der Pariser Straße einen 47-jährigen Mercedes-Fahrer, der deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Schon gleich zu Beginn der Kontrolle schlug den Polizisten die Alkoholfahne des Mannes entgegen. Ein erster Schnelltest zeigte einen Wert von 1,07 Promille an. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, Autoschlüssel und Führerschein sichergestellt. Bei weiteren Tests auf der Dienststelle lag der Pegel dann eine knappe halbe Stunde später bei 1,24 Promille. Dem 47-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht wurde die Streife gegen 3.50 Uhr in der Zollamtstraße auf einen Pkw aufmerksam, der ihr entgegenkam. Die Beamten kehrten um, folgten dem Ford Mustang und konnten ihn schließlich in der Malzstraße stoppen. Am Steuer saß ein 37-jähriger Mann, der ganz offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Weil das Atemtestgerät 1,14 Promille anzeigte, wurde der Fahrer zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 37-Jährige an die US-Militärpolizei übergeben. | cri

