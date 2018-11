POL-PPWP: Auch beim Einkaufen: Augen auf und Tasche zu!

Kaiserslautern (ots) - Man kann es nicht oft genug sagen: Bitte lassen Sie Ihre Wertsachen nicht aus den Augen, wenn Sie unterwegs sind! Lassen Sie Taschen nicht unbeaufsichtigt und lassen Sie Geldbeutel oder Handy nicht einfach oben auf dem Einkaufskorb liegen, während Sie Ihren Einkaufswagen durch die Regalreihen eines Supermarktes schieben!

Am Donnerstag wurde erneut eine Frau in einem Einkaufsmarkt in der Augustastraße zum Opfer von Taschendieben. Wie die 49-Jährige der Polizei meldete, schnappten sich unbekannte Täter unbemerkt ihren Geldbeutel, während sie in dem Markt einkaufte. Die Geldbörse steckte zwar in ihrer Tasche, doch diese lag offen im Einkaufswagen. Die Diebe passten offensichtlich genau den Moment ab, in dem die Frau ihre Tasche nicht im Blick hatte.

Erst an der Kasse stellte die 49-Jährige fest, dass der Geldbeutel nicht mehr da ist. Mit ihm verschwanden der Personalausweis, die EC-Karte, der Führerschein und etwas Bargeld. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell