POL-PPWP: Weihnachtsmarkt-Streife

Kaiserslautern (ots) - Rund um den Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt hat die Polizei auch am Donnerstag mehrere Fußstreifen durchgeführt. Die Streifenteams, die von mittags an bis in den Abend hinein in der Innenstadt unterwegs waren, konnten sozusagen "nebenbei" noch ein paar Erfolge verbuchen.

In der Eisenbahnstraße kamen sie kurz nach 17 Uhr einem Jugendlichen zu Hilfe, der gerade einen Fahrraddieb in flagranti erwischt hatte. Der 15-Jährige hatte einen anderen Jungen überrascht, als dieser sich gerade an seinem BMX-Rad zu schaffen machte. Er hielt ihn fest - bis das Streifenteam bei ihm war.

Die Beamten nahmen dann die Personalien des 16-Jährigen auf. Weil dieser schon mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen ist, wurde er - mit Einverständnis seiner Erziehungsberechtigten - erkennungsdienstlich behandelt.

Außerdem konnte die Fußstreife einen Rotlichtverstoß ahnden, einem Gurtmuffel eine kostenpflichtige Verwarnung verpassen und ein Auto aus dem Verkehr ziehen, dessen Betriebserlaubnis aufgrund nicht zulässiger Veränderungen erloschen ist. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten einen Mann, der wegen eines anderen Vorfalls noch zu identifizieren war, und stellten seine Personalien fest.

Die Polizei wird auch am Wochenende auf den Weihnachtsmärten in Kaiserslautern und Umgebung präsent sein. Falls Sie Fragen haben oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt - sprechen Sie die Kollegen einfach an! | cri

