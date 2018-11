POL-PPWP: Wer vom Parkplatz kommt, muss Vorfahrt gewähren

Kaiserslautern (ots) - In der Königstraße hat es am Donnerstagabend gekracht. In Höhe der Parkplatzausfahrt eines Supermarktes stießen gegen 20.40 Uhr zwei Autos zusammen. Ein Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zu dem Zusammenstoß, als ein 72-jähriger Mann mit seinem Pkw den Supermarkt-Parkplatz verlassen und sich auf der Königstraße in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei krachte er mit seinem Mercedes Benz gegen den Suzuki Grand Vitara eines 32-jährigen Mannes, der auf dem Weg in Richtung Innenstadt war.

Der Suzuki-Fahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen an Schulter und Knie. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell