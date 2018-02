POL-PDMT: Randalierer

Siershahn (ots) - Am 25.02.2018, gegen 00.30 Uhr, kam es in einem Gastronomiebetrieb in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung, unter Beteiligung von mehreren Personen. Hierbei wurden Stühle durch den Raum geworfen, Löcher in die Wände geschlagen und auch eine Person nicht unerheblich verletzt. Es kam zum Bruch des Nasenbeins. Darüber hinaus wurde die Zeche nicht in vollem Umfang entrichtet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich besagte Gruppe bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

