POL-PDMT: Diebstahl eines Verkehrszeichens

Hachenburg (ots) - Am Samstagabend, den 24.02.2018, wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie am Ortsausgang Hachenburg zur B413, auf Höhe des dortigen Spielzeuggeschäftes, ein Verkehrszeichen davontrugen. Das Verkehrszeichen wurde kurz darauf im Straßengraben aufgefunden. Es wurde festgestellt, dass es von einer Verkehrsinsel, welche sich in der Koblenzer Straße in Hachenburg befindet, abgebrochen und entwendet wurde. Da es sich bei dieser Tat um eine Sachbeschädigung und einen Diebstahl handelt, bittet die Polizeiinspektion Hachenburg (02662-95580) um Hinweise zu den beiden Tätern.

