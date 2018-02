POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Westerburg (ots) - Am 23.02.2018, in der Zeit von 11:00 - 12:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW auf dem Parkplatz des Supermarktes Kaufland. In seiner Abwesenheit beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugfüher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den geparkten PKW. Die Polizei Westerburg bittet um Zeugenhinweise.

