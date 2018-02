FW Borgentreich: Erneuter Einsatz in Muddenhagen. Baggerunternehmen unterstützt die Feuerwehr

2 weitere Medieninhalte

Borgentreich (ots) - Erneut wurde die Feuerwehr der Stadt Borgentreich nach Muddenhagen gerufen. Es brannte wieder in dem Gebäude der Ringstrasse. Erneut hatte sich Feuer und Rauch im Gebäude entwickelt. Auch dieses Mal löschte die Feuerwehr die Flammen von außen ohne das Gebäude zu betreten. Gerne würden die Einsatzkräfte aber von innen löschen. Das ist durch die hohe Einsturzgefahr die herrscht, nicht möglich. Daher wurde nun ein Baggerunternehmen beauftragt, das Gebäude aufzureißen und die Glutnester zu öffnen. Eine alamiertes Baggerunternehmen führte diesen Auftrag aus. Endlich konnten auch die Glutnester abgelöscht werden, so das sie sich nicht wieder entzünden können. Dabei waren die Randbedienungen in dieser Nacht alles andere als einladend. Eisige Temperaturen erschwerten der Feuerwehr ihre Aufgabe. Schläuche froren ein und eisglatte Straßen forderten die Einsatzkräfte heraus.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

Pressestelle

Elmar Nolte

Telefon: 01732107823

E-Mail: presse@ffw-borgentreich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell