POL-PPWP: Unfallverursacher geflüchtet, Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots) - Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Samstag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr in der Merkurstraße in Kaiserslautern einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz Merkurstraße 38 vor dem DM-Drogeriemarkt einen blauen Toyota Picnic (VAN) und verursachte einen Schaden von ca. 1000 Euro. Anstatt anzuhalten fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel.: 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

