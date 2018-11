POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots) - Bei einer gestrigen Verkehrskontrolle (19.11.2018) im Stadtgebiet Edenkoben mussten zwei Verkehrsteilnehmer mit 30.- Euro verwarnt werden, weil sie den vorgeschriebenen Gurt nicht angelegt hatten. An zwei weiteren Fahrzeugen war der TÜV abgelaufen, weshalb die Zulassungsstelle informiert werden musste. Neben einer Aufforderung an den Halter, unverzüglich das Fahrzeug beim TÜV vorzuführen, erhalten diese zusätzlich eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 25.- Euro. Ein Bußgeld in Höhe von 100.-Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen Autofahrer zu, weil er während der Fahrt sein Smartphone bediente. Die Ablenkung durch Smartphones am Steuer ist eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück. Wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes. Die Polizei Edenkoben wird diese Kontrollen intensivieren.

